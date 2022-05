Geen verrassing: Antwerp neemt afscheid van coach Brian Priske

Een overwinning tegen Union, het was het laatste wapenfeit van Brian Priske als coach van Antwerp. De Deen wordt na een wisselvallig seizoen bedankt voor bewezen diensten.

Priske was sinds afgelopen zomer aan de slag bij The Great Old. In een seizoen met veel ups en downs loodste hij Antwerp naar de groepsfase van de Europa League en naar een plekje in de Champions Play-offs.

Met 4 op 18 in de play-offs moest Antwerp uiteindelijk vrede nemen met de 4e plek, goed voor een ticket voor de 2e voorronde van de Conference League.

Dat het huwelijk tussen Antwerp en Priske na dit seizoen zou stranden, was al even duidelijk. Er kwam in maart al een barst in de verhouding tussen de coach en Antwerp-voorzitter Paul Gheysens.

In de derby tegen Beerschot was Gheysens bij een 0-1-achterstand nog de kleedkamer binnengestormd om de spelers de levieten te lezen, tot grote woede van Priske. De coach mocht het seizoen nog afwerken, maar hun wegen scheiden alsnog.

Ook de twee Deense assistenten Anders Nielsen (T2) en Peder Hansen (keeperstrainer) mogen beschikken. "Antwerp bedankt hen voor hun inzet voor de club en wenst hen verder alle succes toe", klinkt het.

Met de Nederlander Mark van Bommel lijkt er al een vervanger klaar te staan in de coulissen. De ex-coach van PSV en Wolfsburg zou al een mondeling akkoord hebben met Antwerp.