Op de radar van Antwerp en Genk: wat maakt van Mark van Bommel een gewild trainer?

Op de Wikipedia-pagina van Mark van Bommel is het even scrollen om zijn volledige palmares als speler te aanschouwen. Een kleine selectie: de Champions League, La Liga, vier keer de Eredivisie, twee keer de Bundesliga en de Serie A.

Een sectie met zijn prijzen als trainer is er vooralsnog niet. Want zo succesvol de Nederlander was óp het veld, zo moeilijk loopt zijn verhaal ernaast. Tot dusver. Bij PSV duurde zijn periode als T1 anderhalf jaar, in Wolfsburg amper 18 wedstrijden.

Toch wordt Van Bommel nu nadrukkelijk genoemd in de bestuurskamers van de Belgische topclubs. Racing Genk toont stevige interesse, bij Antwerp zou er zelfs al een concreet voorstel op tafel liggen.

“Voor mij geen verrassing”, vertelt Marco Timmer, PSV-watcher bij Voetbal International. “Van Bommel was als speler al een absolute winnaar bij heel wat topclubs. Dat hij nadien trainer zou worden, verbaasde niemand. Alleen kende hij een mindere start…”

"Hij is na zijn ontslag bij Wolfsburg met zichzelf aan de slag gegaan"

Bij PSV zag Timmer vanaf de eerste rij hoe Van Bommel nochtans veelbelovend aan zijn nieuwe carrière begon. “In de eerste helft van het seizoen won hij 16 van zijn 17 matchen”, herinnert de journalist zich. “En dat met aanvallend en snel voetbal. In de strijd om de titel was alleen Ajax net iets beter.”

In het tweede seizoen keerde de perceptie. “Als je maar twee in twaalf wedstrijden wint, wordt het natuurlijk moeilijk. Ik denk dat Van Bommel zich in die fase met te veel bijzaken bezighield binnen de club. Hij wilde alles verder professionaliseren, maar misschien was het slimmer geweest om alleen op voetbal te focussen.”

Het bliksemontslag bij Wolfsburg zorgde voor een nieuwe zwarte vlek op het CV. “Maar nadien is Van Bommel wel met zichzelf aan de slag gegaan”, weet Timmer. “Hij ging langs bij trainers en directeurs om een studie te maken van hun feedback. Ondertussen heeft Van Bommel lessen geleerd.”

Marc Overmars kan dan de juiste spelers aantrekken en Mark van Bommel de kans geven om iets op te bouwen. Marco Timmer (VI)