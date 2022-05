Moet Genk weer op zoek naar nieuwe coach? "Namen van Hasi, Vrancken en Van Bommel duiken op"

"Dan is het logisch dat het een seizoen zonder prijs wordt. Onbegrijpelijk eigenlijk, de manier waarop Genk voetbalde. Zo zielloos in een match waarin het moest."

“Het liep al vrij snel verkeerd. Genk miste de Champions League en enkele sterkhouders van vorig jaar zoals Lucumi, Bongonda en zeker Gouden Schoen Paul Onuachu raakten dan niet meer weg in de transferperiode."

"Genk had nochtans alles gedaan om de succesvolle ploeg samen te houden. Het was een huzarenstukje dat dat lukte, dat mogen we niet vergeten. Genk heeft geen grote mecenas of een steenrijke eigenaar. Het verkopen van spelers is dus een must, maar toch hield het de kern intact, want het wilde kampioen worden."

"Maar al snel waren de kopjes van veel spelers niet leeg en tolden de gemiste euro’s in hun hoofd. Europees werd het een afknapper in de Europa League en als je in de Belgische competitie niet elke week tot het uiterste gaat, dan kan je niet winnen."