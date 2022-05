Peter Vandenbempt feliciteert Club, maar countert Verhaeghe: "Ongepaste kritiek op anderen"

Geen rechte lijn naar de titel, wel een parcours over hindernissen. In Sportweekend overschouwde Peter Vandenbempt nog eens de lastige weg van Club Brugge naar de kampioenskroon. De commentator zette daarnaast vraagtekens bij de opvallende uitspraken van Bart Verhaeghe over de concurrentie. "Union is Brighton? Er heeft maar één ploeg voor 10 miljoen gecorrigeerd in de winter..."

Vandenbempt over het seizoen van Club: "Een hindernissenparcours"

"Club Brugge heeft de tegenstand dit seizoen niet overvleugeld", oordeelt Peter Vandenbempt. "Ze hebben niet laten zien dat ze zoveel beter waren. Voor het eerst in drie jaar moesten ze ook achtervolgen bij de start van de play-offs. Weinig mensen waren er begin februari van overtuigd dat Club nog kampioen zou spelen." "Het was een hindernissenparcours. Eentje dat begon met een (achteraf gezien) mislukte zomermercato. De prioriteit was ook om eens Europees te overwinteren in de Champions League. De zware poule speelde niet in de kaart van Club, maar vooral het einde - die dreun tegen Leipzig - kwam aan."

Kampioen is kampioen. Kijk naar de feestende supporters: het maakt op het einde niet uit of het met goed voetbal was. Peter Vandenbempt

"Daarnaast was er de uitgewerkte chemie met Philippe Clement en de situatie van Vormer die bleef wegen in de kleedkamer. Extrasportief was er ook de betrokkenheid in de zaak Propere Handen."

"Iedereen wist hoe moeilijk het zou worden om een derde opeenvolgende titel te pakken. Club heeft veel kunnen rechttrekken in de winterstop. Als je er dan nog in slaagt om de titel te pakken, dan zeg ik chapeau. Kampioen is kampioen. Kijk naar de feestende supporters: het maakt op het einde niet uit of het met goed voetbal was."

Vandenbempt over de uitspraken van Bart Verhaeghe: "Zeer ongelukkig"

In de marge van het titelfeest trokken enkele opvallende uitspraken van Club-voorzitter Bart Verhaeghe de aandacht. Die verzekerde dat de triomf van blauw-zwart een goede zaak is voor het Belgische voetbal.

"Ik denk niet dat de concurrenten dat vinden", aldus Vandenbempt. "Al was het maar om financiële redenen. Club incasseert weer minstens 30 miljoen euro in de Champions League. Tegelijk bleef Verhaeghe blind voor een positieve ontwikkeling in ons voetbal."

De sterke man van Club claimde namelijk dat zijn team in tegenstelling tot anderen dominant voetbalde. "Maar de voorbije jaren speelden veel trainers aantrekkelijk voetbal", countert Vandenbempt. "Club zelf met Leko en Clement. Maar ook Racing Genk, het KAA Gent van Vanhaezebrouck, Kompany die de kaart van de aanval trekt, het KV Mechelen van Wouter Vrancken en zelfs Cercle Brugge en KV Oostende."

Ik denk niet dat dit het moment was voor Verhaeghe om de kwaliteit van het voetbal van andere ploegen te bekritiseren. Peter Vandenbempt

"Ik vind het een ongelukkige uitspraak. Wij voetballen dominant en de rest moet ons volgen? Dan moet je meer doen, want Club heeft weinig echte referentiewedstrijden gespeeld. Heel lang was er zelfs kritiek van de eigen aanhang op het voetbal onder Clement." "Daarna is Schreuder overgeschakeld naar resultaatvoetbal om Union te bekampen. Ik denk dus niet dat dit het moment was voor Verhaeghe om de kwaliteit van het voetbal van andere ploegen te bekritiseren."

Niemand was toch meer authentiek dan Union in Sint-Gilles dit seizoen? Het was een ongelukkig uitspraak. Peter Vandenbempt

Verhaeghe deelde eveneens een flinke sneer uit, specifiek gericht naar de invloed van Brighton bij Union. "Ook dat is een verkeerde visie", verzekert Vandenbempt. "Oké, Brighton heeft meer mogelijkheden dan Club, maar die hebben ze alleszins niet gebruikt om Union te versterken. Er is maar één ploeg die in de winter voor 10 miljoen euro gecorrigeerd heeft en dat is Club Brugge." "Brighton doet het toch op een geleidelijke manier, mét aandacht voor de geschiedenis van de club zelf. Niemand was toch meer authentiek dan Union in Sint-Gillis dit seizoen? Het was een ongelukkig uitspraak. Op een dag waarop je als voorzitter eigenlijk heel tevreden moet zijn en genieten."

