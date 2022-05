Vanaken en Vormer genieten van vijfde landstitel op palmares: "En nu lekker vieren"

Georges Leekens, Raoul Lambert, Fons Bastijns, Birger Jensen, Franky Van der Elst en Dany Verlinden krijgen gezelschap.

Na vandaag zijn ze niet langer de enige Club-iconen met vijf landstitels op het palmares. Ook Hans Vanaken, Ruud Vormer en Brandon Mechele treden tot de eregalerij toe.

"Het is een mooi rijtje waar we in terechtkomen", glunderde Vanaken achteraf. "De ontlading is dan ook groot. We moesten sinds oktober achtervolgen, maar geraakten nooit in paniek. Ik had nooit gedacht dat we het al op speeldag vijf zouden kunnen afmaken. Ook tijdens de rust zag het er nu niet goed uit, maar de penalty was een kantelmoment. Tijdens de play-offs zaten zulke momentjes gelukkig mee."