Spelers en fans vieren de titel van Club Brugge: "We hebben er 3 en gaan nu voor 4 op een rij"

19 uur 22. Einde feestje. Rik Verheye rondt af met een kwinkslag. Hij roept de fans op om zeker naar "Nonkels" op tv te kijken. Het feestje loopt op zijn laatste benen. De supporters zoeken stilaan hun weg naar huis of de omliggende straten om daar nog wat verder te vieren.



19 uur 21. Einde van officieel feestje is nabij. "We beginnen aan een kwartiertje cooling down", kondigt Rik Verheye aan. De spelers gaan weg, de fans zingen alleen nog wat verder.



clock 19:20 Simon Mignolet op het podium. 19 uur 20. Simon Mignolet op het podium

19 uur 19. Noa Lang is actief. "Wij zijn altijd de beste", roept hij een paar keer na elkaar door de microfoon.

clock 19:14 19 uur 14. Wie is er kampioen? Dat wil ik horen. Gefeliciteerd allemaal! Ruud Vormer. Wie is er kampioen? Dat wil ik horen. Gefeliciteerd allemaal! Ruud Vormer

clock 19:13 19 uur 13. Veel fans zien Club kampioen worden aan de poorten van Jan Breydel. Veel fans zien Club kampioen worden aan de poorten van Jan Breydel

19 uur 13. "We are Bruges". Charles De Ketelaere neemt het woord: "Jullie zijn de beste fans, dat weet iedereen. Ik ben een echte Bruges boy, nu gaan we nog één keer "We are Bruges" doen."

clock 19:12 19 uur 12. Potverdomme, 5 titels, jongens. Fucking hell! Hans Vanaken. Potverdomme, 5 titels, jongens. Fucking hell! Hans Vanaken

19 uur 10. "Het is stil...". "Het is stil in Anderlecht, het is stil in Union, het is stil in Genk", roept Rik Verheye. "Voor de 3e keer op rij: KAMPIOENEU!"



clock 19:06 19 uur 06. Wie is de beste van België? Kampioeneu! Beste mensen, het is geweldig om trainer van deze club te mogen zijn! Tot volgende week, dan gaan we nog 1 keer vlammen tegen Anderlecht. Coach Alfred Schreuder. Wie is de beste van België? Kampioeneu! Beste mensen, het is geweldig om trainer van deze club te mogen zijn! Tot volgende week, dan gaan we nog 1 keer vlammen tegen Anderlecht. Coach Alfred Schreuder

clock 19:03 19 uur 03. Shirt uit en zwaaien! Shirt uit en zwaaien!

19 uur 02. "Noa is a Bruges boy". Het feest is een opeenvolging van meezingers en korte vragen aan de spelers. Noa Lang neemt de microfoon en heft "Atje voor de sfeer" aan. "Ik ga iets zeggen: supporters, raad eens! We zijn weer kampioen! We zijn weer kampioen!", roept Lang. "Jullie zingen altijd "Iedereen is bang van Noa Lang", maar ik heb een beter liedje: "Noa is a Bruges boy, Noa is a Bruges boy..."



clock 18:59 18 uur 59. "Beste fans, in naam van de ganse Club-familie: bedankt voor jullie steun. Jullie zijn Club. Danku! Danku! Danku! Het is nog niet gedaan. We hebben nu 3 titels, maar we gaan voor 4 titels!". Voorzitter Bart Verhaeghe. "Beste fans, in naam van de ganse Club-familie: bedankt voor jullie steun. Jullie zijn Club. Danku! Danku! Danku! Het is nog niet gedaan. We hebben nu 3 titels, maar we gaan voor 4 titels!" Voorzitter Bart Verhaeghe

clock 18:54 18 uur 54. Spelers filmen met hun smartphone. Spelers filmen met hun smartphone

18 uur 52. "We are the champions". Deze evergreen mag niet onbreken: "We are the champions" van Queen. Meezingen en met het sjaaltje zwaaien: dat is de taak van de fans. De spelers halen hun smartphones boven en filmen het tafereel.



18 uur 50. Freed from desire. Gala schalt door de boxen, met het overbekende "Freed from desire". De spelers en de fans zingen het refrein als volgt mee: "Leve de boereuh".



clock 18:49 18 uur 49. "Boe-reuh". "Boe-reuh"

18 uur 48. BOE-REUH. De spelers zijn er. Ze worden één voor één bij naam genoemd, gevolgd door gejuich vanuit het publiek. "BOE-REUH", scandeert Rik Verheye meermaals.



clock 18:47 18 uur 47.