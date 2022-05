Club Brugge pakt historische derde landstitel op rij na remonte op de Bosuil

Antwerp - Club Brugge in een notendop:

Antwerp start furieus, Mignolet fabelachtig

Met de komst van Club Brugge stond de Bosuil in vuur en vlam. Antwerp had na een teleurstellende 0 op 6 tegen Anderlecht nochtans niets meer te winnen of te verliezen, maar daar viel helemaal niets van te merken.

Antwerp was baas in de duels en na een handvol minuten wurmde Samatta zich voorbij Mechele en plaatste de bal tegen de paal. Een kwartier later was het wel raak. Frey kreeg de bal terug toegespeeld van Samatta en de Zwitser trapte zijn 23e competitiedoelpunt tegen de netten.

Ook in de minuten daarna bleef Antwerp domineren. Mignolet had meerdere heerlijke reddingen in huis en hield blauw-zwart zo op de been. Rusten gingen beide ploegen met een 1-0-tussenstand, een verdiende voorsprong voor Antwerp, maar het had zeker meer kunnen zijn.