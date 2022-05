"We speelden niet tegen Union, maar Brighton": Bart Verhaeghe vindt titel Club zege voor Belgisch voetbal

Vijf titels in zeven jaar. Onder Bart Verhaeghe groeide Club Brugge uit tot de absolute grootmacht van het Belgische voetbal. Volgens de voorzitter is het kampioenschap van blauw-zwart overigens een goeie zaak voor het hele land: "Want wij stonden voor gedurfd en dominant voetbal."

"Misschien was dit wel de moeilijkste titel van de laatste drie", straalde Bart Verhaeghe in de catacomben van de Bosuil. "Ik ben blij voor iedereen die Club Brugge is. We zijn een instituut geworden, waar 170 gepassioneerde mensen werken. Want jullie zien alleen de spelers en de staf, maar er zit een hele machine achter. En die bouw je niet door alleen een sportief directeur te kopen of wat transfers te doen. Het is jaren hard werken en weten wat je DNA is."

Volgens Verhaeghe was die sterke ruggengraat nodig om op te boksen tegen de concurrentie. Want voor de start van de play-offs gunde het merendeel van de voetbalfans Union de landstitel. De voorzitter van Club maakte daar evenwel een kritische kanttekening bij. "Union bracht goed voetbal met de middelen die ze hebben. Alleen kijk ik daar iets anders naar, op een zakelijke manier", toonde Verhaeghe zich opvallend scherp bij Eleven Sports. "Het was niet Club Brugge tegen Union, maar wel Club Brugge tegen Brighton. Dat is een ander verhaal. Brighton is een club met veel meer middelen dan wij, die Union gebruikt voor een bepaald doel. Dan moet je tegen Brighton vechten."

Het Belgisch voetbal moet staan voor dominant voetbal én we moeten dat ook uitdragen bij onze clubs. Bart Verhaeghe

Verhaeghe toonde zich opvallend genoeg ook kritisch voor de speelwijze van de concurrenten. De voorzitter vertelde dat hij de aanpak van sommigen betreurt. "Het Belgisch voetbal moet een smoel krijgen", begon hij zijn betoog. "Ik hoop dat Roberto Martinez dat kan uitstralen of nalaten. We moeten staan voor dominant voetbal én dat ook uitdragen bij onze clubs. Daarom ben ik blij dat wij kampioen zijn: wij staan voor gedurfd en dominant voetbal. We kweken ook Belgen die daarin meegaan en willen dat consequent blijven doen."

We gaan goed onze tijd nemen om een nieuwe coach te vinden, net zoals voor onze zomertransfers. Bart Verhaeghe