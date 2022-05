KV Mechelen bevestigt vertrek van coach Wouter Vrancken: "Hij wil hogerop"

Volgend weekend coacht Vrancken KV Mechelen een laatste keer op de slotspeeldag van de Europe play-offs Achter de Kazerne tegen KRC Genk.



Vrancken werd in de zomer van 2018 trainer van KV Mechelen, nadat Dennis van Wijk snel ontslagen was, en had er een contract voor onbepaalde duur. Hij leidde geel-rood in zijn eerste seizoen meteen naar promotie in 1B én de Beker van België.



De voorbije seizoenen eindigde Mechelen steeds in de subtop van het klassement (zesde, achtste en zevende).



"Wat Wouter heeft verwezenlijkt bij KV Mechelen, is uniek", zegt CEO Frank Lagast op de website van de club. "Hij ambieert een stap hogerop, wij willen hem die kans geven."



Vrancken was niet alleen coach, maar van 2008 tot 2010 ook voetballer in Mechelen. Sportief directeur Tom Caluwé wil zijn trainer bedanken voor "een heerlijke periode samen": "Wouter heeft geel-rood bloed door zijn aderen stromen. We nemen afscheid als kameraden."