Gent smoort Europese hoop van Genk in de kiem en wint Europe Play-offs

Genk - Gent in een notendop:

Tissoudali en Odjidja zijn weer spelbepalend voor Gent

Genk moest winnen om nog een beetje hoop op een Europees ticket te behouden, maar van een offensief van de thuisploeg was in de beginfase weinig te merken. Het waren integendeel de bezoekers die keer op keer voor gevaar zorgden.

Nog voor het halfuur was het raak: Tissoudali wurmde zich met wat meeval doorheen de defensie van Genk en verschalkte Vandvoordt met een laag schot in de hoek: 0-1.

De thuisploeg moest op zoek naar de gelijkmaker en stichtte ook af en toe gevaar, maar Gent-doelman Roef hoefde zijn handschoenen niet vuil te maken. Paul Onuachu, die voor de match zijn Gouden Schoen had gekregen, zat niet in de match.

Ook na de rust bleef Gent baas. Tissoudali had de 0-2 aan de voet, maar verslikte zich in zijn ultieme dribbel. Met nog 20 minuten op de klok gooide Storck een extra spits in de strijd met Paintsil en even later viel de beslissing.

Tissoudali zag en vond een infiltrerende Odjidja en die zorgde voor zekerheid voor Gent door secuur af te werken: 0-2. Daarna was De Sart nog dichtbij de 0-3, maar er vielen geen goals meer. Dankzij de zege is Gent zeker van de eindzege in de Europe Play-offs. Ook Antwerp zal tevreden zijn met dit resultaat, want zo zijn de barrages voor het laatste Europese ticket overbodig en mag Antwerp Europa in.