Hein Vanhaezebrouck over toekomst: "Nee, er is nog geen beslissing"

Nu Gent zeker is van plaats 5 en de zege in de Europe Play-offs richt Hein Vanhaezebrouck de blik op volgend seizoen. "Het moet de bedoeling zijn om weer een team te creëren dat nog een stapje hoger kan." Maar blijft hij coach van Gent?

AA Gent verzekerde zich van de vijfde plaats in Genk, een troostprijs voor het missen van de Champions' Play-offs? "Als we winnen, zijn we altijd blij", zei Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "We hebben bewezen dat we absoluut hoger hadden moeten zitten, maar daar heeft van alles meegespeeld. We kunnen de klok niet terugdraaien en ik ben blij dat de groep getoond heeft dat we misschien wel de beste ploeg van de laatste maanden zijn." "Na de moeilijke maand januari, waarin we veel spelers misten, hebben we wellicht qua puntentotaal het beste rapport. Op die rare thuisnederlaag tegen Genk, onze enige nederlaag in België, en de match tegen Cercle Brugge - waar iedereen weet wat er gebeurd is - na hebben we alles gewonnen."



Het enige dat ons te verwijten valt, is dat we voor de winterstop niet efficiënt genoeg waren. Hein Vanhaezebrouck

Heeft Vanhaezebrouck een verklaring gevonden voor het verschil tussen Gent voor en na de winterstop? "Volgend weekend spelen we onze 60e match van het seizoen." "We wilden absoluut de poules halen in Europa en hebben daarvoor 3 kwalificatierondes gespeeld. Daarna hebben we er alles aan gedaan om die poule te winnen en Europees te overwinteren. Dat hebben we allemaal gedaan.



"We wilden ver gaan in de beker: Standard, Club uitgeschakeld en Anderlecht geklopt. Dan is het logisch dat je voor Nieuwjaar wat punten laat liggen. Het enige dat ons te verwijten valt, is dat we voor de winterstop niet efficiënt genoeg waren."

"Je mag ook niet vergeten dat we dit seizoen 14 punten meer halen dan vorig seizoen, dat is een enorme progressie. Het geluk zat niet aan onze kant, maar toch hebben we geprobeerd om er op alle niveaus het maximale uit te halen. Dan kun je alleen maar trots zijn."

"Covid heeft er zwaar ingehakt in Gent, we moesten een put dichten"

Misschien was de kern van Gent niet breed genoeg om zo'n druk seizoen op te vangen. "Dat zou kunnen, maar we proberen een aantal zaken recht te trekken. Het is een moeilijke periode geweest. Covid heeft er zwaar ingehakt in Gent, ook op financieel vlak." "Qua centen waren het twee heel succesvolle transferperiodes. Ik denk dat we 2 keer een meerwaarde van bijna 20 miljoen euro hebben gerealiseerd, maar dat was nodig om de put te dichten." "Dat is spijtig, want ik denk dat we anders altijd in Champions’ Play-offs hadden gezeten. Dan hadden we op drie fronten ons doel gehaald, maar nu kwamen we een puntje tekort."

Dat moet onze bedoeling zijn: opnieuw een team creëren dat nog een stapje hoger kan gaan dan dit seizoen. Hein Vanhaezebrouck