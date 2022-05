Ritchie De Laet: "Zondag tegen Club is belangrijk voor Antwerp, vooral dan voor de eer"

De 0-4 thuis vorige zondag tegen Anderlecht was het dieptepunt, gisteren op Anderlecht was er beterschap, maar dat volstond niet. "Het was niet goed genoeg", klinkt het eerlijk bij verdediger Ritchie De Laet meteen na de wedstrijd. "We geven 2 tegengoals weg in cadeauverpakking: eentje van mij, waar ik altijd beter moet doen, en eentje van Dinis (Almeida, red), wat beter uitgespeeld moest worden. Dat wordt in deze play-offs direct afgestraft." "Dat is het verschil momenteel. Wanneer wij zo'n klein kansje krijgen, gaat de bal er niet in." Feit is dat in de 2 matchen tegen Anderlecht Antwerp het eigenlijk vooral zelf weggeeft. "Aan wat ligt dat? Iedereen moet gewoon meer vertrouwen aan de bal hebben."

"Je wil voetbal spelen, maar iedereen verschuilt zich wat achter elkaar. Niet iedereen wil altijd de bal. Dan is het soms moeilijk om aan iemand de bal te geven."



Bij de rust stond de 2-0 al op het bord. "In de 2e helft hebben we redelijk goed gereageerd met iet of wat druk naar voren, we hadden wat meer halve kansen dan in de eerste helft. Op een andere dag telt die eerste goal misschien wel en is het 2-2", verwijst hij naar de afgekeurde goal van Miyoshi. "We hebben het geprobeerd."



Antwerp kan niet meer beter doen dan de 4e plaats. Zondag thuis tegen Club en de week erna op Union kan het daar niets meer aan veranderen. "Maar het seizoen is nog niet afgelopen. Zondag is nog heel belangrijk. Als het niet voor de punten is, dan is het voor de eer. Zo simpel is het."



Bij winst op Antwerp kan Club de titel vieren, maar dat zien ze daar niet graag gebeuren.