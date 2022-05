Sublieme goal van Frey tegen Union levert Antwerp zowaar een zege op in de play-offs

Brian Priske (coach Antwerp): "Ik vond het geen mooie wedstrijd. Er waren heel veel technische fouten bij beide ploegen, maar tijdens de rust had ik wel het gevoel dat de zege mogelijk was. Ik ben heel trots op de spelers vandaag, want ze hebben de juiste mentaliteit getoond. Ik weet nog niet of ik mijn contract helemaal uitdoe, want in voetbal weet je nooit. We hebben er een goed seizoen opzitten, maar alleen de play-offs waren wat teleurstellend."

Jean Butez (Antwerp): "Het was geen gemakkelijke wedstrijd. De groep heeft professioneel naar de partij toegeleefd en het is heel belangrijk om het seizoen met een zege en clean sheet af te sluiten. De fans hebben ons ook altijd gesteund en daar willen we ze voor bedanken."



Benson Manuel (Antwerp): "Het was heel belangrijk om te winnen vandaag, ook als een steunbetuiging aan de coach. We hebben een goed seizoen achter de rug, maar wel wat mindere play-offs. Winnen van de ploeg die 12 punten voorsprong had na de reguliere competitie is wel mooi. We hadden voor onszelf iets recht te zetten en daarom is deze zege ook wel belangrijk voor het mentale."