Brian Priske biedt excuses aan na wanprestatie Antwerp: "Het was een schande vanaf de eerste minuut"

Het turbulente seizoen van Antwerp dreigt in mineur te eindigen. Tegen Anderlecht ging het stamnummer 1 kansloos onderuit met 0-4. Er zal een half mirakel nodig zijn om de vierde plek nog te ontlopen.

Trainer Brian Priske zag dat zijn ploeg totaal niet op de afspraak was tegen paars-wit. "Alles is misgelopen vandaag, denk ik. Het was een schande vanaf de eerste minuut, bijna iedereen was onder niveau."

Opvallend genoeg bleef de Bosuil wel achter Antwerp staan. "Zij waren dan ook zonder twijfel de beste man", loofde Priske. "Ongelofelijk wat ze probeerden te doen. Ik kan hen alleen maar mijn excuses aanbieden. Ze steunden de ploeg op een schitterende manier in een moeilijke periode."