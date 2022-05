Van choreografie tot komedie: dit zijn onze Oscars voor het Jupiler Pro League-seizoen 2021-22

Het voorbije weekend was weeral het laatste wapenfeit van een seizoen in de Belgische hoogste voetbalklasse. Hoog tijd dus om onze Oscars uit te delen van de Jupiler Pro League jaargang 2021-2022!

Beste hoofdrol: Union Sint-Gillis

Hoewel Union de titel op het nippertje misliep, blijven de Brusselaars de overduidelijke hoofdrolspelers van dit seizoen. De nieuwkomers in 1A verrasten vriend en vijand met hun geweldige voetbal en stonden maandenlang alleen aan de leiding. Hun avontuur strandt uiteindelijk op de tweede plaats. Een geweldige prestatie, die hen verzekert van de voorrondes van de Champions League.

Union was de smaakmaker van het seizoen.

Blooper van het jaar: Jelle Vossen

Jelle Vossen heeft een patent op goals, maar deze liet hij wel onbegrijpelijk liggen. De spits van Zulte Waregem kreeg de bal perfect aangespeeld in de zestien, maar mikte de bal wild over. Hij kon zelf ook niet geloven dat hij deze niet maakte.

Beste choreografie: de dansmoves van Felice Mazzu

In november draait het seizoen van Union al op volle toeren. In het Dudenpark gaat Charleroi met 4-0 de boot in en na de wedstrijd bedankt Felice Mazzu het uitgelaten thuispubliek. De coach pakt uit met een (geïmproviseerd?) dansje en laat de fans zo nog meer uit de bol gaan.

Beste decor: Dak van de Bosuil gaat er letterlijk af

In oktober raasde storm Aurore doorheen ons land en ook de voetbaltempels bleven niet gespaard. Zo rukte de wind een deel van het Bosuil-dak los en vlogen er brokstukken op het veld. Radja Nainggolan besloot de stormschade op te meten. Het memorabele filmpje geeft een goede indruk van de schade die de storm met zich meebracht. De begeleidende woorden van Nainggolan krijgt u er gratis bij.

Beste horrorfilm: Beerschot

A season from hell was het voor Beerschot. Na een sterk wederoptreden in 1A vorig jaar kon de ploeg dit jaar allesbehalve bevestigen. Pas op de 13e speeldag mochten ze voor het eerst 3 punten bijschrijven. De Antwerpenaren beëindigen het seizoen op de allerlaatste plaats met 16 punten en slechts vier gewonnen matchen. Het aanstellen van coaches Peter Maes of Javier Torrente werd nooit een succes. De Zilveren Schoen van vorig seizoen, Raphael Holzhauser, besloot inmiddels al om andere oorden op te zoeken. Een verdere leegloop dreigt.

Het seizoen van Beerschot is er eentje om snel te vergeten.

Beste oorlogsfilm: Gent verplettert zwak Brugge in Slag om Vlaanderen

Op speeldag 6 zadelde AA Gent landskampioen Club Brugge met een fikse kater op. In de Slag om Vlaanderen worden de Bruggelingen met huid en haar opgegeten. Eindstand: 6-1. Een waar slagveld voor de Bruggelingen en een evenaring van hun zwaarste nederlaag in de clubgeschiedenis.

Beste kortfilm: Alfred Schreuder

In de winterstop haalde Club Brugge Alfred Schreuder binnen als opvolger van Philippe Clement. Vijf maanden en één titel later trekt de Nederlander alweer de deur achter zich dicht. Een korte, maar krachtige samenwerking met een reeks van 37 op 39 legde de basis voor een derde Brugse landstitel op een rij.

Beste actiefilm: Vanzeir deelt mep uit aan Ozornwafor

Dante Vanzeir liet zich van zijn kleinere kant zien, toen hij tijdens een wedstrijd tegen Charleroi een rake klap uitdeelde aan Valentine Ozornwafor. In het strafschopgebied probeerde de Union-spits zich los te rukken van de Nigeriaan en deelde hij uit frustratie een stevige mep uit. Die kwam blijkbaar hard aan, want de verdediger verloor zelfs even het bewustzijn en moest naar het ziekenhuis.



Vanzeir verontschuldigde zich na de match uitdrukkelijk en kreeg een schorsing van 5 speeldagen opgelegd.

Beste acteur(s): Oud-Heverlee Leuven

In januari liet KV Mechelen weten aan OHL dat ze niet zouden afzakken naar Leuven voor hun wedstrijd. De ploeg kampte namelijk met te veel coronagevallen.



De thuisploeg wilde echter niet op procedurefouten betrapt worden en bereidde zich voor alsof de wedstrijd wél ging gespeeld worden. Het deelde zelfs de ploegopstelling op sociale media en warmde op in het stadion. Uiteindelijk zou de ploeg een onderling oefenduel afwerken.

Beste komedie: Jonge Eupen-fans dollen met Lemos

Humor aan de Kehrweg. Toen Mauricio Lemos werd gewisseld, passeerde hij een groepje jonge Eupen-fans. De jongens vroegen een high five aan de Uruguyaan, maar trokken hun hand net op tijd weg. Dat leverde dit grappige beeld op.

Razzie van het jaar: Racing Genk

De Razzie of Golden Raspberry wordt ieder jaar uitgereikt aan de slechtste film van het jaar. Ook de film van Genk heeft velen teleurgesteld. Voorafgaand aan dit seizoen werden ze als dé grote uitdager van Club Brugge bestempeld. De ploeg had sterspelers Ito, Bongonda, Onuachu en Heynen allemaal kunnen houden en leek op weg naar een sterk seizoen.

Al relatief snel werd duidelijk dat het die ambities mocht opbergen. In december werd coach John van den Brom de laan uitgestuurd, maar ook opvolger Bernd Storck deed geen monden openvallen. De ploeg moest vrede nemen met een plekje in de Europe Play-offs en zal volgend seizoen geen Europees voetbal spelen.

Beste stuntman: Mignolet pakt in titelmatch uit met spectaculaire saves

In de play-offmatch op de Bosuil waarin Club Brugge de titel pakte, werden de bezoekers bestookt door doelpogingen van Antwerp. Simon Mignolet moest zijn team meermaals rechthouden en deed dat op geweldige wijze. Vooral de redding, waar hij met een omhaalbeweging de bal uit het doel wist te houden, mag gezien worden.

Beste drama: Standard-fans bestormen veld en gooien vuurpijlen

Op Sclessin kreeg Standard grote rivaal Charleroi op bezoek. De uitploeg ging overtuigend winnen met 0-3 en dat was niet naar de zin van de thuisfans. Sommige supporters bestormden het veld en gooiden vuurpijlen op de mat.

Beste feelgood-movie: Frey en de ballenjongen