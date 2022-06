Doelpuntenmachine, Spurs-flop en joker van Van Gaal: wie is Antwerp-aanwinst Vincent Janssen?

Met Nederlands international Vincent Janssen heeft sportief directeur Marc Overmars zijn eerste grote transferslag gerealiseerd bij Antwerp. De voormalige Tottenham-spits hoopt in België zijn carrière nieuw leven in te blazen. Wie is het voormalige toptalent dat Mexico inruilt voor België? Een portret.

Hemelbestormer in Nederland

De Nederlandse enclave bij The Great Old breidt uit: Marc Overmars en Mark van Bommel hebben met Vincent Janssen hun nieuwe spits beet. Na drie jaren in de Mexicaanse vergeetput van Monterrey keert de spits - met de ooit zo grote vooruitzichten - terug naar Europa. Janssen brak in 2013 door bij Almere City in de Nederlandse tweede klasse en na twee productieve seizoenen verkaste hij naar het AZ van John van den Brom om zich in de Eredivisie te bewijzen. Met succes. "Hij had er een fantastisch debuutseizoen", herinnert analist Youri Mulder zich. "Hij scoorde dat jaar bijna 30 goals en schoot ze echt vanuit alle hoeken binnen."

"Janssen is een uitstekende afwerker met een droge vlakke trap", schetst Mulder. "Hij heeft echt een goed schot en houdt de bal goed bij, maar hij is vooral een harde werker: hij is constant "bezig" en maakt zich steeds aanspeelbaar. Hij mist de snelheid om in de diepte aangespeeld te worden, maar hij positioneert zich wel slim."



Bij AZ schoot Janssen de ballen echt vanuit alle hoeken binnen. Youri Mulder

Van Tottenham-flop tot Mexicaanse exoot

In dat boerenjaar bij AZ kroonde Janssen zich op 21-jarige leeftijd tot topschutter van de Eredivisie, de weg naar een grotere competitie lag open. Uiteindelijk was het Tottenham dat de Nederlander wegplukte uit Alkmaar voor zo'n 20 miljoen euro, maar al snel liep het fout. "Ik herinner me hoe hij in een van zijn eerste wedstrijden voor Spurs een grote kans voor doel kreeg. Hij deed weinig fout, maar trapte op de doelman. Als zo'n bal erin gaat, begin je met vertrouwen aan zo'n avontuur, maar dat geluk miste hij in Tottenham."

Janssen moest in Londen opboksen tegen ene Harry Kane, een ongelijke strijd. Zijn passage in Engeland werd een flop. In twee en een half seizoen kwam hij in 31 competitiewedstrijden tot twee goals. Ook een uitleenbeurt aan het Turkse Fenerbahçe bracht geen zoden aan de dijk. Op 25-jarige leeftijd verliet hij Europa om in Mexico zijn voetbalgeluk te gaan beproeven, volledig uit de schijnwerpers. Met Monterrey werd hij in 2020 Mexicaans landskampioen, een jaar later won hij de Zuid-Amerikaanse Champions League.

Janssens tijd in Londen was niet bepaald succesvol.

Als Antwerp-spits mee met Oranje naar Qatar?