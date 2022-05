Mark van Bommel: "Als speler zou ik het hier ook fantastisch hebben gevonden"

Mark van Bommel kwam donderdag rond de middag aan op de Bosuil. Daar groette hij meteen de aanwezige journalisten. Daarna verdween hij een hele tijd in het stadion, waar hij zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen zette en een interview gaf.

Gezeten op een kruk naast het veld leek hij zin te hebben in zijn nieuwe avontuur. "Het gevoel was vanaf de eerste gesprekken goed en dat is belangrijk. Zowel het gevoel bij de familie Gheysens als bij Marc Overmars."

"Daar komt de ambitie en traditie bij die deze club uitstraalt. De werkethiek die bij deze club hoort, trekt me aan. De sfeer in het stadion bijvoorbeeld. Als speler zou het voor mij fantastisch geweest zijn om hier te spelen."

"Helaas speel ik niet meer, maar hetzelfde geldt voor mij als trainer."