Wout van Aert: "Verstandig om ons afzijdig te houden: het was de goeie tactiek"

Na de intense Alpenritten keek Jumbo-Visma de kat uit de boom.

De geelhemden lieten de sprintersploegen het vuile werk opknappen, maar toen die knechten helemaal gaar waren, sprong de ploeg van de groene trui niet in het vacuüm richting Saint-Etienne.

Het verschil met de kopgroep leek speelbaar, maar Wout van Aert werd dus niet richting een potentiële sprintzege gepiloteerd.

"Ik had wel goeie benen en ik had me er zeker tussen willen gooien", analyseerde Van Aert.

"Maar we hebben de vorige dagen veel afgezien en we hebben veel gewerkt. In het grotere plaatje was het verstandiger om ons afzijdig te houden. Dat was een goeie tactiek."

"Toen de vlucht wegreed en ik de namen hoorde, wist ik al dat het moeilijk zou zijn."

Van een snipperdag was evenwel geen sprake. "De laatste 15 kilometer waren rustig, maar voordien geloofden veel ploegen er nog in."

Het groen, dat is stilaan een zekerheid. "Ik heb het nog niet uitgerekend, maar ik laat de punten niet liggen. Als ik mathematisch zeker ben, zal dat rust geven."