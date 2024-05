"Wij zijn dromers die elke dag opstaan en onze dromen najagen": Cercle Brugge in zevende hemel na zege op Antwerp

ma 13 mei 2024 07:13

Cercle Brugge is opgerukt naar de 4e plaats in de Champions' Play-offs.

Cercle Brugge beleeft absolute hoogdagen in de Champions' Play-offs. De Vereniging ging winnen bij Antwerp en is al zeker van minstens de 5e plaats en dus een barragewedstrijd voor een Europees ticket. Maar daar stopt het niet voor groen-zwart: "Wie weet ,volgt er nog meer."

Miron Muslic is stilaan een fenomeen. De oefenmeester van Cercle Brugge heeft zijn team gevormd tot een van de moeilijkst te bespelen teams in ons land en bonkt steeds nadrukkelijker op de poorten van Europees voetbal. "Het was een ongelofelijke prestatie", stak Muslic van wal na de indrukwekkende overwinning op Antwerp. "Het was precies zoals het plan, we hadden alles onder controle. We weten dat we gestructureerd moeten zijn achterin om voorin gevaarlijk te kunnen zijn. Als we dan die 0-1 maken, is het ook onze mindset om voor dat tweede doelpunt te gaan."

We domineerden Antwerp in hun eigen living voor 85 minuten. Miron Muslic

"Het is een compleet verdiende overwinning, we domineerden Antwerp in hun eigen living voor 85 minuten. Natuurlijk wordt het dan nog moeilijk, wanneer je op deze manier een doelpunt incasseert. Zelfs daar komen we uit, dat toont hoe hoog we de lat leggen en hoe we dit jonge team hebben laten evolueren." "Als wij hen aanvallen, kunnen zij ons niet aanvallen. We moeten onze stijl continu aanpassen door hoe de tegenstander zich aanpast aan ons. Zelfs dan hebben we voldoende flexibiliteit om te blijven presteren." Waar stopt dit verhaal? "Het doel is Europees voetbal. Wij zijn dromers die elke dag opstaan en onze dromen najagen." Een droom die mogelijk zonder Muslic in vervulling zal gaan. De trainer is begeerd op de markt. Hij focust zich voorlopig echter enkel op Cercle: "Ik heb hier nog een contract en ben een tevreden man. We zullen zien."

Spelers dromen al luidop van Europa

Ook aanvoerder Thibo Somers was in de wolken: "Het is ongelofelijk, we zijn nu al zeker van de 5e plaats. Wie weet, volgt er zelfs nog meer."

"We spelen een volwassen wedstrijd, het is fantastisch om opnieuw te winnen op verplaatsing. We wisten wat we beter moesten doen dan de heenwedstrijd, al hadden we het de eerste 20 minuten wel nog moeilijk." "Daarna komen we beter in ons spel en scoren we ook. We hebben een beetje geluk met ons tweede doelpunt. In de tweede helft scoren zij dan met geluk, waarna je weet dat het nog pompen wordt. We hebben het echter volgehouden, dat is het belangrijkste", blikte de kapitein trots terug.

Muslic heeft een echte spelidentiteit. Wanneer we op het veld komen, is voor iedereen duidelijk wat hij moet doen. Hugo Siquet