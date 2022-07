Wout van Aert over activisten: "Goed geprobeerd, maar wel ambetant voor ons"

Wout van Aert had zijn gele of groene trui in de eerste 9 ritten zowat elke dag laten opmerken, maar in de rit naar Megève kwam er een einde aan zijn reeksje. Van Aert wou vooral energie sparen voor de zware ritten van woensdag en donderdag.

"Het was nochtans een snelle start, maar zodra de groep was weggereden werd het toch rustig in het peloton. In de finale moet je natuurlijk altijd trappen, hé."

Jumbo-Visma probeerde Pogacar en zijn gehavende team niet aan te vallen, al deden ze er wel alles aan om hun concurrent in het geel te houden. "Maar die slotklim was te 'makkelijk'. De komende dagen zullen we wel wijzer worden."

Van Aert kwam ten slotte ook nog terug op het protest van de klimaatactivisten. "Dat wist ik zelfs niet eens. Ik zat achteraan in het peloton te babbelen toen ik hoorde dat de koers stilgelegd zou worden. De Tour is natuurlijk een groot podium om op te protesteren. Ik zou zeggen: goed geprobeerd, maar wel ambetant voor ons."