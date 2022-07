Wout van Aert over duo-aanval: "Ik was ook verrast dat Mathieu naar mijn wiel sprong"

Wout van Aert animeerde het eerste deel van de etappe, met onder meer een duo-aanval met Mathieu van der Poel. In het tweede deel schikte hij zich in de rol van modelknecht, onder meer door Primoz Roglic op zijn aanhangwagen te leggen richting de groep der favorieten.

"We waren klaar om er vandaag de beuk in te gooien en het geel aan te vallen", bevestigt Van Aert het strijdplan van Jumbo-Visma.

"Ik was mee op Primoz en Jonas te helpen op de Granon, maar blijkbaar kon Pogacar al hun aanvallen afweren. Uiteindelijk hebben we hem toch genoeg laten afzien, zodat Jonas ervan kon profiteren."

Van Aert deed zelf ook een uitstekende zaak, door met nog eens 20 punten extra het groen nog wat steviger om te gorden. "Dat maakte het een perfecte dag voor ons."

En die aanval met Van der Poel, was dat nu een afgesproken nummertje? "Voor mij was het wel gepland, maar het was een leuke verrassing dat Mathieu in mijn wiel meeging. Dat zullen coole foto's worden."