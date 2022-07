Jury vraagt uitleg aan Wout van Aert, verbale berisping voor bidon?

Wout van Aert verliet zondag Denemarken na de 3e etappe met een boete en een aftrek van UCI-punten nadat hij afval had weggegooid in een zone waar dat niet toegestaan was.

De juryleden hebben gisteren - zo klinkt het vanuit Frankrijk - een nieuwe inbreuk van Van Aert vastgesteld.

De groene trui mocht vanmorgen zijn versie van de feiten geven en ontsnapte deze keer met een verbale waarschuwing.

Bij een tweede inbreuk op het reglement riskeert Van Aert één minuut tijdstraf, een derde zonde zou kunnen leiden tot diskwalificatie.