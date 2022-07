Jasper Stuyven na aanval met Tadej Pogacar: "Beetje verbaasd over de reacties, commentaar achteraf is makkelijk"

Pogacar en Stuyven slaagden er samen niet in om het gat met de koplopers dicht te rijden. Was dat met een extra mannetje wel gelukt? “Bora-Hansgrohe was goed aanwezig, maar als Schachmann mij volgt en Pogacar is mee, dan zal Schachmann toch niet overnemen, omdat Vlasov achterop zit. Ik heb mijn versnelling geplaatst, Tadej zat in mijn wiel en toen hebben we gewoon gereden."

“Ik ben wel ontgoocheld. Deze rit had ik aangestipt. Ik had ook nog eens een goede dag en raakte weg met een sterke coureur. Het is wel ontgoochelend dat dan net vandaag die ontsnapping voorop blijft. Ik heb alles geprobeerd om de koers nog te winnen, dus ik kan er ook niet bij blijven stilstaan. Morgen er is weer een rit.”

"Ik ben een beetje verbaasd over de reacties"

Stuyven en Pogacar kwamen niet dichter dan 35 seconden van de koplopers, maar Stuyven bleef ook gas geven toen de kloof weer groter werd. Bij UAE-Team Emirates, de ploeg van Pogacar, zagen ze het graag gebeuren. Rijdt Stuyven volgend jaar misschien bij Emirates?





“Ik ben een beetje verbaasd over die reacties. Ik word niet betaald door UAE-Team Emirates, Jumbo-Visma of Ineos Grenadiers. Ik word betaald door Trek-Segafredo en wij hebben geen klassementsrenner. Wij proberen de koers te winnen. We hadden 30 seconden achterstand. Als er dan vooraan getwijfeld wordt en ze naar elkaar kijken… Het is makkelijk om achteraf commentaar te geven.”

José De Cauwer zag er aan tafel bij Karl Vannieuwkerke alvast geen graten in dat Stuyven vol bleef rijden tot het einde. "Wat had Stuyven anders moeten doen? We zijn nog maar 5 etappes ver in deze Tour. Je weet maar nooit dat je ergens een wederdienst kan krijgen. Je maakt beter vrienden dan vijanden."





In Arenberg werd het uiteindelijk niks voor Stuyven, maar hij blijft jacht maken op de felbegeerde ritzege in de Tour. “Uit ervaring weet ik dat er op papier meerdere ritten zijn die me liggen, maar in de praktijk is het toch vaak moeilijker. Soms heeft iemand net een superdag of is het net te zwaar. Maar er zijn nog een paar mooie etappes en ik ga het blijven proberen.”