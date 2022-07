Vive le Vélo-panel over Jakobsen en Groenewegen: "Laat ons hopen dat ze het ooit achter zich kunnen laten"

Van symboliek gesproken. Gisteren sloeg Fabio Jakobsen de zwarte bladzijde van Katowice om met een ritzege, vandaag was het de beurt aan Dylan Groenewegen. In Vive le Vélo ging het panel -Sven Nys, Roxane Knetemann en Jan Bakelants- dieper in op de zaak: "Laat ons hopen dat ze mekaar op een dag weer de hand kunnen schudden", benadrukte Sven Nys.

Op 5 augustus 2020 ging het in de openingsetappe in de Ronde van Polen helemaal mis. Fabio Jakobsen kwam gruwelijk ten val na een sprintduel met zijn landgenoot Dylan Groenewegen. Jakobsen wachtte een maandenlange revalidatie, maar ook Groenewegen verdween een hele tijd naar het achterplan. "Met de geschiedenis van twee jaar geleden is dit een bijzondere tweedaagse geweest", opende Roxane Knetemann het gesprek in Vive le Vélo. "Nu winnen ze allebei een Tourrit, maar toen hadden we misschien wel gedacht dat we de beste sprinters ter wereld nooit meer aan het werk zouden zien." Daar pikte Sven Nys op in: "Het is moeilijk om te zeggen of er bepaalde renners Groenewegen deze zege niet gunnen. Op een bepaald moment moet de storm ook gaan liggen. Laat ons er nog altijd vanuitgaan dat Groenewegen nooit de intentie had om iemand in gevaar te brengen." "Ik hoop nog altijd dat ze op een bepaald moment elkaar de hand schudden en dit achter zich kunnen laten. Dat zou echt het mooiste zijn."

De voorbije dagen zijn echt bijzonder geweest, twee jaar geleden hadden we misschien gedacht Jakobsen en Groenewegen nooit meer in actie te zien. Roxane Knetemann in Vive le Vélo

Bakelants: "Arbitrage moet strenger, er wordt te vaak gewacht op ernstige voorvallen"

Jan Bakelants ziet vooral dat er sindsdien weinig veranderde in de wielersport: "Er zijn nog steeds veel gelijkaardige manoeuvres, alleen hebben ze gelukkig niet altijd dezelfde gevolgen. In die twee jaar na het incident met Jakobsen veranderde er eigenlijk weinig. Groenewegen is nu extra aangepakt omdat de gevolgen voor Jakobsen zo enorm en zichtbaar waren." "Met veiligheidspartner Boplan hebben we in Vlaanderen wel stappen gezet", nuanceert Nys. "Ik vind dat er op dat vlak zeker zaken verbeterden." Nys en Bakelants vinden elkaar wel wanneer het gaat om de arbitrage: "Er wordt nu nog te vaak gewacht op ernstige voorvallen." "In het geval van Sagan gisteren kon er zeker een punt gemaakt worden." Knetemann ziet daarin ook een belangrijke rol voor de UCI: "De aankomst van vandaag was prima, maar die van gisteren was wel best hectisch. Daar moet in de toekomst gewoon strenger op toegekeken worden."

Jakobsen: "Dat Groenewegen wint laat mij eigenlijk koud"

Na afloop kwam ook Fabio Jakobsen terug op de sprint die hijzelf reed, maar ook op die van Groenewegen: "Ik zat goed aan het wiel van Mørkøv, maar dan hadden we beter van buiten naar binnen naar buiten kunnen gaan. Dan kon de renner van Intermarché-Wanty Gobert niet buitenom komen." "Die renner maakt een inschattingsfout waardoor ik het wiel van Mørkøv verlies en daarmee 5 of 6 posities. Dan is de perfecte lead-out weg en moet ik geduldig blijven, maar de plaats kwam niet meer. Er ging een kleinigheid mis en dan zit ik te ver en is de sprint voorbij." "Ik denk dat ik de benen had om te winnen en ik wil mijn ploeg ook belonen, maar ik kom niet aan sprinten toe. Dat is gewoon frustrerend, maar er zijn ergere dingen in de wereld. Voor het moment overheerst wel de frustratie." Jakobsen zag uiteindelijk Groenewegen zijn vuisten ballen: "Groenewegen is een topsprinter, dat weten we allemaal. Voor de valpartij had ik enorm veel respect voor hem en dat is sinds de val verdwenen." "Daar maakte hij in mijn ogen een zware fout en is mijn bewondering voor hem een stuk minder, maar hij laat hier zien dat hij het kan. Hij zal daar blij mee zijn, maar mij laat dat eerlijk gezegd koud."