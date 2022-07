Thijs Zonneveld in Vive le Vélo: "Dit is de vervolmaking van de comeback van Jakobsen"

Thijs Zonneveld sprong vanavond op het laatste moment in toen Bradley Wiggins ziek afzegde voor Vive le Vélo. Geen betere tafelgast dan de Nederlandse columnist om het straffe verhaal van Fabio Jakobsen te duiden sinds zijn zware crash in de Ronde van Polen.

“Dit is de vervolmaking van de comeback. We wisten dat het niet verbazend zou zijn als hij een rit zou winnen in de Tour, als je kijkt hoeveel sprints hij het afgelopen jaar gewonnen heeft. Maar ik moet mezelf soms echt vergewissen van de datum waarop hij is gevallen."

"Of de datum dat ik tegenover hem zat toe hij voor de eerste keer een interview deed en hoe kapot hij toen was. Zijn toekomst was toen één groot vraagteken. Hij wist niet eens of hij überhaupt nog kon fietsen of wielrennen en zeker niet of hij ooit nog sprinter kon zijn op het hoogste niveau. Dat was Kerstmis 2020, dus amper anderhalf jaar geleden."



"Zijn contract liep toen tot eind 2021 en hij had toen echt het scenario in zijn hoofd dat hij dit jaar in een fabriek zou werken. In plaats daarvan wint hij nu een Touretappe. Die stap terug moeten we wel elke keer maken.”