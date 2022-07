Bert De Backer in Vive le Vélo: "Jumbo-Visma heeft het hele peloton belachelijk gemaakt"

"Het was een heel belangrijke bocht, want als je op plaats 30 zat was je bij wijze van spreken al 30 seconden kwijt op de eerste. Tiesj reed volgens mij ook zijn beste minuten van het jaar."

Ook bij analist Bert De Backer is het ontzag groot. "Ik ben heel stil geworden van die prestatie. Het begon met Nathan Van Hooydonck. Toen ze de afdaling aanvatten zaten ze met 3 à 4 ploegen naast elkaar te vechten om als eerste in te draaien."

Geert Verdickt, zanger van Buurman, kon zijn eigen ogen bijna niet geloven toen hij Van Aert solo naar de winst zag fladderen in Calais. "Hoe doet die mens dat, dat is toch ongelofelijk?”

"De mooiste overwinning moet nog komen, in Parijs-Roubaix"

Jonas Vingegaard kon zijn wagonnetje op Cap Blanc-Nez net niet aanpikken bij ploegmaat Van Aert. Primoz Roglic al helemaal niet, de Sloveen zat opvallend ver op de klim. Een veeg teken? “Ik denk dat het veeleer de positionering was”, zegt Benji Naesen, één van de bezielers van de Lanterne Rouge Cycling Podcast.

“Roglic lijkt me wel gepast voor zo’n beklimming, maar in Milaan-Sanremo had hij ook moeite met positionering op de Cipressa en de Poggio. Daardoor miste hij op de Poggio iets extra om nog wat te kunnen doen."

"Misschien was dat hier nu ook het geval en moest hij vanuit een slechte positie te veel inspanningen leveren om nog vooraan te raken en lukte dat niet meer. Ofwel nam hij een tactische beslissing.”

De Backer nuanceert. “Er is ook niet zoveel plaats. Van Hooydonck zat eerst, dan Benoot in het wiel, dan Van Aert en dan Vingegaard. Dan heb je er al vier. Je kan niet met iedereen van de ploeg in de eerste vijf opdraaien."

Mama Ivonne vond de zege van Van Aert in Calais de mooiste uit zijn carrière. Volgens Benji Naesen moet het beste nog komen. “Hij heeft al veel mooie overwinningen geboekt: de Ventoux, Champs-Elysées, nu deze etappe. Maar

de mooiste zal in Parijs-Roubaix komen.”

“Hij heeft dit met de ploeg gedaan”, vult De Backer aan. “Dat speelt toch ook mee in de beleving. Hij komt solo over de finish, maar heel cru gezegd hebben ze met de ploeg het hele peloton bijna belachelijk gemaakt. Dat voelt wel lekker denk ik.”