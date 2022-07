Yves Lampaert in Vive le Vélo: "Ik voelde me even Max Verstappen"

"Misschien zat het verschil wel in de regenbanden die ik gestoken had. Daardoor was ik iets trager in de rechte stukken, maar wat sneller in de bochten. Ik voelde me even Max Verstappen vandaag."

Opvallend, Lampaert koos in tegenstelling tot zijn ploegmaats niet voor de nieuwe Specialized-helm. Al was dat volgens hem niet de sleutel tot het succes. "Ik denk niet dat de helm veel verschil gemaakt heeft. Ik heb gewoon gekozen voor de oude helm, omdat ik nog geen enkele wedstrijd gedaan had met de nieuwe helm. Ik wou toch materiaal gebruiken waarmee ik vertrouwd was."

"Het is gewoon heel speciaal. Ik had vanmorgen de ambitie om de top tien te halen. Als je dan als winnaar over de finish komt en grote kleppers als Van Aert, Ganna en Van der Poel klopt op zo’n parcours, dat is allemaal niet zo evident. Ik heb het toch gedaan, dat blijft ongelofelijk."

Zelfs met de gele trui als tastbaar bewijs op zijn schoot, dringt het besef maar langzaam door bij Lampaert. "Ik heb de beelden gezien op de instagrampagina van Sporza, maar het is nog altijd moeilijk om te vatten wie ik allemaal geklopt heb. Het is te gek voor woorden, je kan het niet geloven."

"België is fenomenaal bezig in het tijdrijden"

Voor Wout van Aert was het even slikken toen Lampaert hem van de troon stootte, maar de nummer 2 toonde zich sportief en feliciteerde Lampaert. "Wout was oprecht blij voor mij. We zijn ook allebei al 2 keer Belgisch kampioen tijdrijden geweest. Het is wel tof dat we nu 1 en 2 zijn."

"Als België zijn we echt fenomenaal bezig op het gebied van tijdrijden. Het is niet evident dat we in die discipline met de wereldtop meedoen. Het is fenomenaal wat we de laatste jaren gepresteerd hebben. Victor Campenaerts heeft daarvoor misschien wel de basis gelegd."

Enkele weken geleden kreeg Lampaert nog kritiek na zijn akkefietje met Tim Wellens in de Baloise Belgium Tour. Dat lijkt nu helemaal vergeten. “Ik heb met Tim gesproken op het BK. Hij zei ook dat we hem koerstactisch goed ingesloten hadden. Het gebeurt vaker dan men denkt, dit is topsport."

"Het was ook niet meer dan me breed maken, ik heb mijn handen niet van het stuur gehaald. We hebben hem vastgezet en de overwinning gepakt. Voor niet-kenners ziet het er misschien brutaal uit, maar in massasprints gebeurt het heel veel.”



Morgen mag Lampaert de tweede rit aanvangen in het geel. Maar hoelang kan hij de trui vasthouden? “Dat is moeilijk te zeggen. We moeten bij onze doelen blijven en dat is morgen de massasprint met Fabio Jakobsen. Als hij wint en iemand anders dan Wout is tweede, dan hou ik de trui nog een dag."

"Alles wat nu komt, is bonus. We moeten ons niet fixeren op de gele trui, maar op overwinningen. Met Fabio hebben we de snelste man van het peloton en we gaan er morgen alles aan doen om te winnen.”