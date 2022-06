Liverpool vindt akkoord met Benfica over Darwin Nunez voor 75 miljoen euro

Benfica maakte vandaag bekend dat er tussen de clubs een akkoord is over de transfer van Núñez Darwin. De transfersom kan oplopen tot 100 miljoen euro als aan bepaalde sportieve doelen voldaan is. In dat geval zou de spits de duurste speler in de Liverpool-geschiedenis worden.



Nunez was het voorbije seizoen topschutter in Portugal met 26 goals in 28 duels, hij maakte in totaal 34 goals in alle competities. In de verloren kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool scoorde hij zowel in de heenmatch (3-1) als in de return (3-3).



Nunez kan zowel op de flanken uit de voeten als centraal, dat zou hem een ideale vervanger maken van Sadio Mané, die gelinkt wordt aan Bayern München.



Benfica kocht Nunez in 2020 in Almeria voor 24 miljoen euro. Volgens de Engelse media krijgt de Spaanse club nog 20 procent op de winst van de doorverkoop.



Liverpool won het voorbije seizoen de FA Cup en League Cup, werd tweede in de Premier League en verloor de finale van de Champions League van Real Madrid.