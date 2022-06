Manchester United bevestigt het vertrek van Paul Pogba: "We wensen hem het allerbeste toe"

Paul Pogba keerde in 2016 door de grote poort terug naar Manchester United, waar hij eerder al gevoetbald had tussen 2009 en 2012. Zijn grote doorbraak beleefde de Fransman bij Juventus, waar hij zich tussen 2012 en 2016 ontpopte tot een van de beste middenvelders ter wereld.



Manchester United lokte Pogba 8 jaar geleden terug naar Old Trafford voor meer dan 100 miljoen euro, maar in zijn tweede periode kon hij de torenhoge verwachtingen nooit echt inlossen. Afgelopen seizoen kwam hij slechts 20 keer in actie, zijn contract loopt eind deze maand af.



De 29-jarige Pogba is dan gratis op te halen, volgens de geruchtenmolen zit vooral zijn ex-club Juventus op het vinkentouw om de Fransman binnen te halen. "We bedanken Paul voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij de volgende stappen in zijn carrière", laat United weten.