Tweede keer, goede keer: Liverpool haalt Fulham-talent Carvalho

Carvalho maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij Fulham in de Engelse tweede klasse. Samen met voormalig Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic, die dit seizoen 43 goals maakte in 44 wedstrijden, stuwde hij de Londense club een jaar na de degradatie alweer naar de Premier League.



Met 10 doelpunten en 8 assists kan de youngster ook mooie cijfers voorleggen. Carvalho stond al langer op de radar van Klopp. De Duitser probeerde de jonge Portugees al te strikken in de transferperiode in januari, maar de deal sprong af omdat het papierwerk niet op tijd was afgerond.



Volgend seizoen krijgt de Portugees met stevige concurrentie te maken in de aanval bij Liverpool, waar met Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Diaz en Diogo Jota al een pak klinkende namen rondlopen.



Met Divock Origi hoeft hij echter geen rekening te houden. De Belgische aanvaller neemt op het einde van het seizoen afscheid van de club.