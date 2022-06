Haaland zet handtekening bij Manchester City: "Ik bewonder hun manier van spelen"

"Er zijn zoveel topvoetballers in deze ploeg en Pep Guardiola is een van de beste managers aller tijden. Ik denk dus dat ik op de juiste plek ben om mijn ambities waar te maken."

"Ik heb altijd naar Manchester City gekeken en heb er de laatste seizoenen enorm van genoten. Je kan niet anders dan hun manier van spelen te bewonderen. Het is spannend en ze creëren veel kansen, wat perfect is voor een speler als ik."

In mei konden de grote clubs stoppen met aan de mouw van Erling Haaland te trekken. Het Noorse fenomeen had een akkoord bereikt met Manchester City, de club waar ook zijn vader tussen 2000 en 2003 speelde.

Ook bij Manchester City wrijven ze zich in de handen dat ze de strijd tegen Real Madrid en Barcelona hebben gewonnen. "Hij is een enorm talent", zei sportief directeur Txiki Begiristain. "Hij is een van de beste aanvallers in Europa."

"Erling heeft alles wat we willen bij een spits en we zijn zeker dat hij kan uitblinken in onze ploeg en ons systeem."

"Hij is ook nog maar 21 jaar. Zijn beste jaren moeten nog komen en we zijn zeker dat hij nog beter zal worden onder de vleugels van Pep."