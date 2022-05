City-watcher:"Komst van Haaland wordt zegen voor Kevin De Bruyne"

"Al enkele maanden beste speler van de Premier League"

"Manchester City ontwikkelde tegen Wolves veel druk vanaf het begin van de wedstrijd en KDB dirigeerde zoals vanouds heel de wedstrijd."

Aan het woord is Simon Bajkowski. Hij volgt al sinds 2016 alle uit- en thuiswedstrijden van Manchester City en wat hij gisteren zag verbaasde hem niet meer.

"Soms lijkt het alsof De Bruyne een andere sport speelt dan de andere spelers op het veld. Het is ongelooflijk hoe hij erin slaagt om in de competitie allesbepalend te zijn. Hij is buitengewoon."

"Na een slopend seizoen en het EK vorig jaar, had hij een dipje met vele blessures. Maar nu die van de baan zijn, is hij al enkele maanden opnieuw de beste speler in de Premier League."

Dat bewees hij nog maar eens op magistrale wijze tegen Wolves gisteravond. "Elke keer hij aan de bal kwam voelde je dat er een doelpunt zat aan te komen. Op een bepaald moment was het zelfs alsof hij assists aan zichzelf begon te geven", lacht Simon.

"Nooit doelpuntenmachine omdat hij de assistkoning was"

Met voorlopig 19 doelpunten en 13 assists lijkt het een a-typisch seizoen voor Kevin De Bruyne. "Hij is nooit een doelpuntenmachine geweest, omdat hij zo'n goeie assistkoning was", zegt City-watcher Simon. "En met Aguëro, Sterling en Jesus voor hem was dat vroeger ook niet nodig." Maar dit seizoen heeft Guardiola een verandering gezien in de instelling van zijn goudhaantje. "Hij geniet meer van het scoren. Het feit dat zijn medespelers met hem vieren en hem feliciteren." Daardoor probeert hij zelf meer doelpunten te maken en beslissender te zijn." "Maar hij duikt ook gewoon meer vooraan op omdat Guardiola dit seizoen een beetje meer met 2 valse negens speelt", voegt Bajkowski er ook terecht aan toe.

Kevin geniet meer van het scoren. Het feit dat zijn medespelers met hem vieren en hem feliciteren. Daardoor probeert hij zelf meer doelpunten te maken en beslissender te zijn Pep Guardiola

De Bruyne opnieuw assistkoning met Haaland erbij?

"Ik denk dat Guardiola, met Haaland erbij, terug zal grijpen naar de succesvolle veldbezetting die we in 2018-2019 zagen, met een echter nummer 9", gaat Bajkowski verder. "De komst van Haaland wordt trouwens een zegen voor de Bruyne. Tegen Newcastle dropte hij zaterdag drie perfecte ballen in de box. Een topspits zou zeker gescoord hebben, maar die gingen nu verloren." Simon wil Haaland uiteraard niet met Aguëro vergelijken, maar weet dat de Noor ook van halve kansen doelpunten maakt. Bovendien is hij heel groot en sterk waardoor hij ook met het hoofd het verschil kan maken op stilstaande fases. "Op zich denk ik niet dat het systeem zoveel zal veranderen, maar het zal wat gemakkelijker worden. Er zijn de laatste jaren wat wijzigingen geweest en met de 2 valse negens blijkt ook wel te werken." "Maar af en toe iets gemakkelijker kunnen diep spelen naar Haaland zal de ploeg in moeilijkere wedstrijden wel wat extra zuurstof geven."

