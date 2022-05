Kevin De Bruyne steelt de show met 4 goals, Leander Dendoncker redt "eer" van Wolverhampton

Net wanneer je denkt dat hij stilaan wel zijn top bereikt zal hebben, legt Kevin De Bruyne de lat voor zichzelf weer wat hoger. Tegen Wolverhampton scoorde hij voor het eerst in zijn profcarrière 4 keer in een match.

Dat De Bruyne een begenadigde dag had, zagen we al in de eerste minuut, toen hij uitpakte met een heerlijke voorzet, die niet naar waarde werd geschat door zijn ploegmaats.

Tekenend voor de match van de Rode Duivel was dat hij ook zijn werk als aangever niet verwaarloosde. Alleen had hij de pech dat Foden alleen voor de keeper onbegrijpelijk tegen de paal trapte.

Zo kon De Bruyne geen assist toevoegen aan zijn 4 doelpunten. Enkel Frank Lampard en Georgino Wijnaldum konden als middenvelder ook 4 keer scoren in de 30-jarige Premier League-geschiedenis.

Manchester City zelf komt in ieder geval weer wat dichter bij een nieuwe landstitel. City heeft in zijn laatste 2 duels (op West Ham en thuis tegen Aston Villa) 4 punten nodig om zijn lot in eigen handen te houden.