Premier League-kenner Wim Heidbüchel: "60 miljoen voor Haaland is een koopje"

Na een jaartje zonder echte diepe spits komt Erling Haaland die leemte in de Manchester City-kern volgend seizoen opvullen. "Want dat ontbrak na het vertrek van Sergio Agüero vorige zomer", weet Wim Heidbüchel.



"City heeft dan geprobeerd om Harry Kane weg te plukken, maar stootte op een njet van Tottenham. Coach Josep Guardiola wilde geen tweede keuze halen en deed het dan maar zonder diepe spits dit seizoen."



"En uiteraard heeft City het dit seizoen heel goed gedaan. Het haalde de halve finales in de Champions League en staat op kop in de Premier League. Toch waren er wedstrijden waarin je dacht dat ze die match ook over de streep hadden kunnen trekken met een Agüero of Kane."