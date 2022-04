Kevin De Bruyne imponeert in topper tegen Liverpool: "Genieten om zo'n match te kunnen spelen"

Kevin De Bruyne drukte niet alleen met de openingsgoal nadrukkelijk zijn stempel op de clash met Liverpool. "Iedereen zal zich uiteindelijk wel kunnen vinden in het eindresultaat, maar wij mogen het meest ontgoocheld zijn omdat we niet gewonnen hebben", vertelt De Bruyne voor de Play Sports-microfoon van Filip Joos.

"We spelen zowel aanvallend als verdedigend een heel goeie match. Dit is de manier waarop we moeten spelen. Het is ook echt genieten om zo'n match te kunnen spelen."

Manchester City kreeg een aantal kansen op de 3-2, ook nog helemaal op het einde voor Mahrez, na een heerlijke pass van De Bruyne. "Jammer, hé. Als Mahrez hem over de keeper stift, gaat hij heerlijk binnen en is hij matchwinnaar."

De Bruyne lijkt zelf in de fleur van zijn voetballeven te zitten. "Ik heb de goeie draai gevonden. Ik voel me fit, het is al lang geleden dat ik zo lang zonder problemen kan spelen. Ik hoop dat dat de laatste 2 maanden ook zo zal zijn en dat we dan een paar titels kunnen veroveren."