Transfer Haaland van Dortmund naar Manchester City is nakend: "Done deal"

Onder meer Sky en het doorgaans betrouwbare The Athletic pakken vandaag uit met "done deal". Vandaag zou de 21-jarige Haaland zijn medische tests afgelegd hebben in Brussel, later deze week volgt mogelijk al zijn presentatie in het Etihad Stadium.



Duitse media schrijven dat Haaland Dortmund heeft gezegd dat hij wenst te vertrekken en dat City-CEO Ferran Sorriano zijn Duitse collega Hans-Joachim Watzke heeft laten weten dat de Engelse club bereid is om de vastgelegde clausule van 75 miljoen euro te betalen, zijn contract bij Dortmund liep van januari 2020 tot juni 2024.



Behoudens ongelukken of onvoorziene omstandigheden wint City het pleit van United, Real, Barcelona, PSG of Bayern. Alle topclubs toonden interesse in de jongeling die alle doelpuntenstatistieken verpulverde. In 2,5 seizoen bij Dortmund zit hij aan 85 goals in 88 wedstrijden, vorig seizoen haalde hij 41 goals in 41 matchen, dit seizoen is hij goed voor 28 goals in 29 duels.



Op persoonlijk vlak zijn de club en speler er ook uit. City geniet een extra emotioneel voordeel, omdat vader Alf-Inge er van 2000 tot 2003 3 seizoen speelde.



Sebastian Kehl, de technisch directeur van Dortmund, verklaarde zondag op de Duitse tv ook al dat de transfer "hangende" is. "Ik denk dat we komende week meer duidelijkheid kunnen verschaffen", zei hij.



Dortmund hoopt als vervanger van Haaland snel Karim Adeyemi te kunnen aantrekken. De 20-jarige Duitse international speelt momenteel bij het Oostenrijkse RB Salzburg. Daar plukte Dortmund ook Haaland weg.