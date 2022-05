Het verhaal-Abramovitsj bij Chelsea: over olieroebels, (top/flop)transfers en Europese bekers

Olieroebels van Abramovitsj trekken Chelsea uit de subtop

De roebels van Abramovitsj leverden meteen wat op, want onder leiding van coach Claudio Ranieri werd Chelsea in het eerste seizoen onder Russische voogdij meteen tweede in de Premier League, na de legendarische "Invincibles" van Arsenal. In de Champions League was de halve finale het eindstation.

Het verhaal van Roman Abramovitsj bij Chelsea begint in 2003, wanneer de flamboyante oligarch de club overneemt van Ken Bates voor een slordige 170 miljoen euro. Chelsea was op dat moment een stabiele subtopper, met slechts één landstitel op het palmares, die dateerde van de tijd dat de dieren nog spraken: 1955.

Succes met "The Special One", droogte na zijn vertrek

Zo geschiedde ook. Onder leiding van The Special One en na de komst van een nieuwe rits toppers, waaronder Didier Drogba, Petr Cech en Arjen Robben, pakte Chelsea in 2005 een eerste landstitel in vijftig jaar en won het de League Cup. Het seizoen erna volgde een nieuwe landstitel én beide bekers in Engeland. The sky was the limit.





Maar de honger van Abramovitsj was nog lang niet gestild. De Rus met de torenhoge ambities mikte op de oppergaai in het Europese voetbal: de Champions League. In 2008 schopte Chelsea het onder leiding van Israeliër Avram Grant tot een eerste finale in het Kampioenenbal, maar die verloor het na een dramatische penaltyreeks tegen Manchester United.



Het mislopen van een eerste Beker met de Grote Oren luidde een overgangsperiode in in West-Londen. Coaches als Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink of Carlo Ancelotti konden ondanks hun stevige adelbrieven geen (Europese) potten breken.



Bovendien begon het transferbeleid van Abramovitsj barsten te vertonen. Miljoenenaanwinsten als Andrij Sjevtsjenko of Fernando Torres konden de verwachtingen niet inlossen en de komst van de "nieuwe Mourinho" voor een recordprijs, de Portugees André Villas-Boas, bleek ook al een maat voor niets.