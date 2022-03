Premier League schorst Roman Abramovitsj als voorzitter van Chelsea

Roman Abramovitsj is een van de vele Russen die getroffen worden door de sancties van de Britse overheid na de Russische inval in Oekraïne. De puissant rijke eigenaar van Chelsea probeerde de schade voor Chelsea eerder al te beperken door de club in de etalage te zetten.



Maar die verkoop staat voorlopig op pauze omdat Chelsea op dit moment met een uitzonderlijke licentie speelt. De club kan wel nog wedstrijden spelen, maar mag nog slechts het hoogstnoodzakelijke uitgaven en Abramovitsj mag op geen enkele manier geld verdienen. Zo is bijvoorbeeld ook de merchandising stilgelegd.



Dat de Premier League Abramovitsj vandaag geschorst heeft als voorzitter van Chelsea is een volgende stap in het rijtje van sancties tegen de Rus, die sinds 2003 eigenaar is van de Londense club.



"De schorsing van Roman Abramovitsj heeft geen impact op de mogelijkheid van de club om te blijven trainen en spelen, zoals vastgelegd in de bijzondere licentieovereenkomst van de overheid die afloopt op 31 mei", laat de Premier League weten.