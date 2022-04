Hamilton na bod op Chelsea: "Arsenal-fan? Ik ben vooral voetballiefhebber"

De aerodynamische aanpassingen aan de Mercedes-wagen, de eerste sprintrace van het seizoen... Voldoende interessante topics, maar Lewis Hamilton kreeg op de persconferentie voor de GP van Emilia-Romagna vooral vragen over zijn bod op Chelsea.

De zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 is van plan om samen met 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams elk 10 miljoen dollar bij te leggen bij het bod van zakenman Martin Broughton op Chelsea.

"Ik vond het meteen een bijzondere kans", vertelde Hamilton. "Mijn focus ligt nog steeds op Formule 1, maar ik vind het leuk om er een investering bij te doen. Serena vroeg me wat ik ervan vond en ik besloot om mee te doen."

Hamilton wil de kans aangrijpen om het voetbal diverser te maken en de strijd tegen discriminatie op te voeren. "Er is nog veel werk in het voetbal", aldus Hamilton. "Chelsea is al een geweldig team dat opkomt tegen racisme."

Hamilton werd uiteraard ook geconfronteerd met zijn voorliefde voor Arsenal. "Toen ik 5 jaar oud was, werd ik inderdaad fan van Arsenal. Maar mijn oom was wel supporter van Chelsea. Ik ben vooral voetballiefhebber. Ik speel het spelletje al van mijn 4e tot 17e."