Gehoord in De Tribune: "Voetbalclubs zijn een koopje volgens Amerikanen"

Amerikaanse investeerders zijn overgegaan tot een stormloop in het Europese voetbal. In ons land zijn onder meer Oostende en onlangs nog Standard overstag gegaan. In Engeland wappert de Stars & Stripes-vlag al een tijd op het stadion van Manchester United.

Binnenkort wellicht ook bij het Chelsea van Romelu Lukaku. Het ziet er sterk naar uit dat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj verkoopt aan een Amerikaans investeringsfonds.

Vanwaar die interesse in soccer? "Niet enkel om prijzen te pakken of om hun ego te strelen, zoals de bazen van PSG of Manchester City", legt Dries Bervoet uit in De Tribune. "Neen, Amerikanen bekijken het als een investering die ook geld moet opleveren."

"In de Amerikaanse sportindustrie gaat het erg commercieel aan toe. En nu zien ze een mogelijkheid om ook geld te verdienen met voetbal."

"Amerikanen zullen ook niet blindelings en ongelimiteerd in een club investeren. Ze doen dat aan de hand van data."