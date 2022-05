Kevin De Bruyne viert zijn vierde titel met Manchester City: "Mijn beste"

Manchester City speelde met vuur op slotspeeldag van de Premier League. Tegen Aston Villa stond de leider 2 goals in het krijt, toch won het nog met 3-2.

"We maken het onszelf nooit makkelijk. Dit is de manier waarop we het doen bij City", schudt Kevin De Bruyne het hoofd in een gesprek met Filip Joos.



"Ik kan het niet uitleggen. Niet dat we slecht begonnen waren, maar na de 0-2 werd het plots alles of niks."



"Natuurlijk twijfel je wat, maar je weet ook dat je veel doelpunten kan maken met je ploeg. Ik heb mijn ding gedaan. Zintsjenko en Ilkay (Gündogan, red) vallen in en maken het verschil."