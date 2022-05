De beste van de Premier League: Kevin De Bruyne klopt Salah en Son in verkiezing Speler van het Jaar

De Speler van het Jaar in Engeland wordt verkozen door de 20 kapiteins van de Premier League-clubs, een panel van voetbalexperts en het publiek, dat zijn stem online kan uitbrengen.

Zij verkozen Kevin De Bruyne voor onder meer Mo Salah en Heung-Min Son als beste van het seizoen. Hij volgt op de erelijst zijn Portugese ploegmaat Ruben Dias op.

De schrijvende pers in Engeland had eerder Mo Salah verkozen tot beste speler van het seizoen voor hun prijs. De Bruyne werd in die verkiezing tweede. De stemmen voor die prijs moesten al vroeger dit seizoen binnen zijn en dat speelde in het nadeel van De Bruyne.

De middenvelder van City kent met 15 doelpunten zijn meest productieve seizoen over het Kanaal. Daar voegde hij tot nu ook nog 7 assists aan toe. City speelt zondag nog tegen Aston Villa.

Voor De Bruyne is het de tweede keer dat hij de titel van Speler van het Jaar ontvangt. Ook in 2020 gebeurde dat.

Het is de vierde keer dat de award naar een Belg gaat. Vincent Kompany beet de spits af in 2012 en drie jaar later was het de beurt aan Eden Hazard (2015).

De Bruynes ploegmaat Phil Foden werd eerder op de dag al uitgeroepen tot beste jonge speler, voor het tweede jaar op rij.