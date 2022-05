Manchester City kroont zich na waanzinnige remonte tot landskampioen, De Bruyne aan basis van titelgoal

Titelmatchen op de slotspeeldag hebben altijd iets magisch.

Onvoorspelbaarder dan gelijk welke andere wedstrijd door de enorme druk en stress die woedt in het stadion. Vaak een rollercoaster van emoties door wat er bij de concurrentie gebeurt.

Bij Manchester City hadden ze die les al geleerd in het verleden - herinner u de historische ontknoping tegen QPR in 2012. En dus was de titelverdediger op zijn hoede ondanks de gunstige uitgangspositie. Een zege thuis tegen Aston Villa was een garantie op het kampioenschap.

Toen concurrent Liverpool op Anfield een valse start maakte tegen Wolves wezen alle sterren in de richting van City.Maar dan begon de magie van een titelmatch…