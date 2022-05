Julien Duranville, de gouden bliksem van Anderlecht: “Bij de jeugd vergeleken ze hem met Mbappé”

Het was een slotspeeldag voor de statistieken. Maar hoe vaak zal 22 mei 2022 later nog ingevoerd worden in de beeldarchieven?

De bliksem

Op Neerpede kennen ze de adelbrieven van Duranville, sinds zijn zevende bij Anderlecht, al veel langer. Het was geen toeval dat de ruwe diamant vorig seizoen een prominente rol kreeg in de documentaire "Mauve" als het over de aanstormende generatie ging.

Julien bij Anderlecht houden, vergde veel energie. Maar als je hem gisteren in actie zag, weet je dat het de moeite waard is geweest.

"Zijn snelheid en explosiviteit zijn onwaarschijnlijk", beaamt Kindermans. "Daarnaast is hij sterk één-tegen-één en tweevoetig. Wat Julien tegen Club in tien minuten toonde, zien wij al jaren."

Vergeleken met Doku en Mbappé

"Jongens als Lukaku, Tielemans en Doku hebben die stap ook overgeslagen", aldus de talentenkneeder. "En ik weet dat trainers graag zulke spelers in hun kern hebben om het verschil te maken bij een invalbeurt. Al moeten we erover waken dat Julien volledige wedstrijden speelt."

Kindermans zou er zelfs niet van schrikken dat Duranville meteen bij de A-kern zijn kans krijgt in plaats van in 1B met de beloften.

Toch maakt Kindermans één belangrijke kanttekening. "Julien is een jongen van de coronaperiode. Hij heeft daardoor bijna anderhalf jaar niet gespeeld en getraind. Daardoor is er een groter gevaar op blessures of overbelasting, maar we volgen zulke zaken zeer goed op."

En dus mogen fans van Anderlecht zich opmaken om het volgend seizoen wat vaker te zien bliksemen in het Lotto Park.

"Julien heeft alles om uit te groeien tot een publiekslieveling", mijmert Kindermans. "Hij zal Jérémy Doku achterna gaan. Al houdt Julien niet van zulke vergelijkingen - in de jeugd was het meestal Kylian Mbappé. Het is iemand met zoveel persoonlijkheid dat hij gewoon Julien Duranville wil zijn."

U onthoudt de naam maar beter.