Deniz Undav is Profvoetballer & Tessa Wullaert Profvoetbalster van het Jaar

22 uur 28. In 1B is de prijs voor Lukas Van Eenoo. Westerlo-aanvoerder Lukas Van Eenoo is verkozen tot Speler van het Jaar in de 1B Pro League. Hij kreeg de prijs uit handen van voormalig Rode Duivel Igor De Camargo, die onlangs bij RWDM een punt zette achter zijn carrière als profvoetballer. Met 4 doelpunten en 6 assists had de 31-jarige middenvelder een belangrijk aandeel in de titel van Westerlo, waarmee hij komend seizoen weer in de hoogste afdeling te zien zal zijn. In de verkiezing haalde hij het van Nicolas Rommens (RWDM) en zijn ploegmaat Lyle Foster. Op de erelijst is hij de opvolger van Dante Vanzeir, die afgelopen seizoen met Union het mooie weer maakte in de Jupiler Pro League en intussen zelfs Rode Duivel is geworden. .