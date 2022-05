Dit competitieformat ligt op tafel: 14 ploegen, play-offs zonder puntenhalvering en 2 tot 4 zakkers

Hoe moet onze voetbalcompetitie er in de toekomst uitzien? Dat is nu hét onderwerp van debat binnen de Pro League. Er ligt op de Algemene Vergadering van 2 juni alweer een heel nieuw voorstel op tafel. De belangrijkste elementen? 1A met 14 en 1B met 18 ploegen. De play-offs blijven overeind, maar de halvering van de punten wordt afgeschaft. En er zullen meer kansen zijn om te stijgen en te dalen.

Geen 3 keer 12 ploegen, wel 2 reeksen van 14 en 18

Voor alle duidelijkheid: dit voorstel is nog niet goedgekeurd. De Raad van Bestuur is het wel eens, maar er is nog een tweederdemeerderheid nodig in de Algemene Vergadering. Die staat op donderdag 2 juni op het programma. Er circuleerden de afgelopen weken heel wat formats: 18 ploegen, 16 ploegen en zelfs een format met 3 reeksen van 12 ploegen in het profvoetbal. Dat wordt het allemaal niet. Wat dan wel? In dit voorstel krijgen we een eerste klasse met 14 ploegen en een tweede klasse met 18 ploegen, met ook de 4 U23-teams. De play-offs blijven overeind, maar de halvering van de punten valt weg. De top 6 van de hoogste klasse speelt Play-off I, de andere 8 spelen allemaal Play-off II en worden daarbij onderverdeeld in twee poules van 4 teams. De top 2 van elke poule speelt daarna tegen elkaar, net zoals de nummers 3 en 4 uit elke poule. Die play-offs worden gespeeld na de reguliere competitie van 26 speeldagen.

Play-off I 6 teams Play-off II 4 teams 4 teams

4 periodekampioenen in 1B en 2 tot 4 zakkers

In Play-off I wordt er uiteraard om de titel gespeeld. Waarvoor spelen die ploegen in Play-off II dan? Aan de ene kant voor een Europees ticket. De winnaar zal - net zoals nu - een match spelen tegen de nummer 4 uit Play-off I. Aan de andere kant dreigt er voor al die ploegen ook degradatiegevaar. De clubs die 3e en 4e eindigen in de poules spelen gekruist tegen elkaar. Nummer 3 uit poule 1 tegen nummer 4 uit poule 2 en omgekeerd. De clubs die verliezen zullen degraderen. En wie stijgt er dan? Wel in de tweede klasse werken de 18 ploegen een reguliere competitie af van 34 speeldagen. De top 2 stijgt rechtstreeks. Maar daar stopt het niet. De competitie in de tweede klasse wordt ook opgedeeld in 4 periodes van telkens 8 speeldagen. Er zijn dus 4 periodetitels te winnen. Die vier periodekampioenen spelen ook nog eens tegen elkaar. De twee ploegen die winnen, spelen daarna tegen de winnaars van de barrageduels in Play-off II. Winnen ze, dan mogen ze naar de hoogste klasse. Zo kunnen er dus tot 4 ploegen per seizoen stijgen/dalen om de mobiliteit tussen de twee reeksen te vergroten.

Waarom zouden clubs hiervoor kiezen?

Op zo'n Algemene Vergadering kijkt iedereen toch een beetje naar het eigenbelang. Waarom zouden clubs voor dit format stemmen? Ten eerste, alle clubs zullen minstens tot begin mei aan het voetballen zijn. Daarmee los je het probleem op van de vele clubs die nu weken eerder stilvallen. Volgens de Raad van Bestuur kadert dit ook in een meer globaal plan voor ons voetbal. Zo zal ook het meervoudig stemrecht worden afgeschaft. De zogenaamde G5 zal dus zijn extra gewicht verliezen. Ook zal de solidariteitsbijdrage vergroot worden. Er zou zo'n 20 miljoen euro naar 1B vloeien. Dat zou erop neerkomen dat topclubs in tweede klasse in sommige gevallen meer kunnen verdienen dan staartploegen in eerste klasse. Binnen de vijf jaar zouden alle clubs ook een positief eigen vermogen moeten kunnen voorleggen om zo de financiële gezondheid te verzekeren. Als er een meerderheid wordt gehaald zou dit nieuwe systeem pas in het seizoen 2025-2026 beginnen. Eerst wordt er nog twee seizoenen met 18 clubs gespeeld. Daarna zullen er telkens 3 ploegen zakken (en 1 stijgen) om zo met 14 over te blijven.