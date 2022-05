Vandaag ligt op de Raad van Bestuur van de Pro League een hervorming van de huidige competitie op tafel. In de aanloop naar die vergadering vroegen we aan onze lezers welke formule hun voorkeur uitdraagt. Het resultaat is overduidelijk: 45,2% wil het format met 18 ploegen zonder play-offs terug. De voorgestelde formule met 12 ploegen in drie reeksen haalt amper 9,1% van de stemmen.