Pro League zit woensdag samen over nieuw competitieformat: dit is wat er op tafel ligt

Dat er in dat scenario 3 clubs moeten degraderen is een doorn in het oog van de kleinere clubs, die nog altijd de naweeën voelen van de coronacrisis. Een degradatie zou daarbovenop voor een financiële kater kunnen zorgen.

12 clubs in 1A?

Mogelijk wordt er tijdens de brainstorm teruggegrepen naar het onderzoek dat afgelopen september voorgesteld werd aan de 26 profclubs. Twenty First Group, een Londens consultancybureau, stelde toen een competitieformat voor met 12 clubs in 1A, en 12 of 14 clubs in 1B, met aan het einde van het seizoen play-offs.



Het doorbrak daarmee enkele taboes maar werd desondanks in het bondsgebouw met een voorzichtig applaus onthaald. Volgens Twenty First Group zou hun format gegarandeerd betekenen dat de Pro League de 6e Europese competitie zou worden.



Door de indeling van de kalender zouden er meer matchen met inzet zijn en het tv-geld zou beter verdeeld worden. In het plan mochten belofteteams wel alleen maar aansluiten in de amateurreeksen, wat meteen een struikelblok lijkt voor Genk, Club Brugge, Anderlecht en Standard, wiens beloften de volgende twee seizoenen in 1B zullen spelen. Wordt vervolgd.