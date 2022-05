Pro League over verbod op gokreclame: "Meer dan 12% van sponsorinkomsten weg"

Tot 1 januari 2025 zou er ook op televisie nog reclame gemaakt mogen worden, maar enkel met spotjes van maximaal 5 seconden, maximaal 2 per uur en minstens een kwartier voor of na de uitzending van de wedstrijd.

Voor de sportsector is er wel een overgangsperiode voorzien tot 2025. Gokbedrijven mogen tot dan enkel nog reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken, zowel op de shirts als in de stadions. Reclamespots afspelen op schermen of door luidsprekers in stadions wordt verboden. Het gebruik van reclameslogans is sowieso niet meer toegelaten.

Vanochtend vertelde minister Van Quickenborne in De Ochtend op Radio 1 dat hij pleit voor een volledig verbod op gokreclames tegen het einde van dit jaar. Zijn ontwerp voor een koninklijk besluit is al goedgekeurd door de 6 bevoegde ministers, maar moet nog worden goedgekeurd door Europa en voor advies langs de Raad van State.

De impact op alle sporten is gigantisch. Dit is een bijzonder zware dobber.

"Als sector hebben wij onze verantwoordelijkheid al genomen. We hebben zeer recent nog een strenge overeenkomst afgesloten met de overheid over wat er kan en niet kan op het vlak van reclame over kansspelen", vertelt Parys.

"En dan is het heel bijzonder om te zien dat er plots een voorstel op tafel ligt dat al die afspraken die je hebt gemaakt teniet doet."



Kansspelreclame is al beperkt in en rond het voetbal. Parys: "Er is al geen reclame meer die gericht is op jongeren, pop-ups op websites die leiden naar goksites zijn verboden, je kan niet wedden op livefases, ... En elke sponsorovereenkomst van een kansspelaanbieder - die trouwens ook een licentie moet hebben in België - die wordt voorgelegd aan de Kansspelcommissie."



"We ondernemen ook sensibiliseringsacties om ervoor te zorgen dat mensen er op een verstandige manier mee omgaan."



Stel dat het voorstel er doorkomt, welke impact zou dat hebben op de Belgische voetbalclubs?

"De impact op alle sporten is gigantisch", onderstreept Parys. "Maar bij de voetbalclubs gaat het makkelijk over meer dan 12% van alle sponsorinkomsten. En dat op een ogenblik dat onze clubs, onder andere door corona, een gecumuleerd verlies lijden van meer dan 100 miljoen euro."



"En voeg daar nog eens bij dat de overheid ook al 50 miljoen euro extra inkomsten is komen halen bij de professionele voetbalclubs door de hervorming van de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Dan moet je niet gestudeerd hebben om te weten dat dit een bijzonder zware dobber is."



Parys blijft oproepen tot overleg. "We gaan contact opnemen met alle andere sporttakken en we gaan ons laten adviseren zodat we het overleg met de overheid geïnformeerd kunnen aanvatten."