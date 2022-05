Johan Walem neemt ondanks dubbel afscheid met wrang gevoel: "Dingen gebeurd die ik niet kan aanvaarden"

"Dit was het perfecte seizoen voor Anderlecht", trapte Johan Walem een open deur in na de gewonnen bekerfinale tegen Standard. "Het doet deugd, maar ook pijn dat het voorbij is."

Ook Tessa Wullaert deelde haar visie over het vertrek van Walem. "Ik vermoed dat het voor hem heel moeilijk was. Ik denk dat zijn ogen nu geopend zijn over hoe het vrouwenvoetbal werkt."

Daarmee verwees de sterspeelster van Anderlecht naar de tactische trainingen die de trainer al snel in de vuilbak gooide. "Dat was gewoonweg niet mogelijk door het niveauverschil tussen de speelsters", deelde Walem. "Ik heb ze per linie een paar aanwijzingen gegeven om zo controle in te bouwen."

Toch blijft de voormalige Rode Duivel niet verbitterd achter. "Dit is slechts het begin van de professionalisering van het vrouwenvoetbal. We hebben nog tijd en middelen nodig, denk ik. Er is kwaliteit genoeg in België."

Wat brengt de toekomst voor Johan Walem? "Ik vertrek nu, maar het was echt een moeilijke keuze. Wat er nu komt, weet ik niet. Ik ben altijd op zoek naar de volgende uitdaging", besloot hij.